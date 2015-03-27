Есть рабочий скрипт, который собирает информафию о количестве товара на сайте конкурента. Необходимо написать такой же для другого сайта. Парсинг должен запускаться настолько просто, чтобы им могли пользоваться менеджеры. Вся информация должна собираться в отдельный ...