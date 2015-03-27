Необходимо перенести сайт на шаблон, при этом необходимо будет внести небольшие изменения в структуру страниц шаблона. Все seo-настройки должны быть сохранены.
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать 10-20 минутный ролик с различными вариантами отображения одного и того же логотипа. Пример вот здесь: https://www.youtube.com/watch?v=HHFbzYZStVo Логотип во вложении.Видеомонтаж10 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходим контент-менеджер для заполнения сайта http://www.4-sezona-tour.ru/. Сайт сделан на wix, поэтому зполнять его очень просто. Схема работы такая: 1. Мы присылаем программу поездки. 2, Вы оформляете ее в ворде в установленном формате, ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт9 лет назад
Есть рабочий скрипт, который собирает информафию о количестве товара на сайте конкурента. Необходимо написать такой же для другого сайта. Парсинг должен запускаться настолько просто, чтобы им могли пользоваться менеджеры. Вся информация должна собираться в отдельный ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо полностью скопировать сайт http://www.gtskgroup.com, сделать его на любой несамописной системе управления, а также добавить раздел "Форум" вот такого вида http://www.biznet.ru/ .Веб-программирование12 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо привязать готовую верстку к Битриксу (либо любой несамописной cms, имеющей широкий функционал). Подробное ТЗ по запросу. Если коротко, то у сайта должны быть несколько групп пользователей, для каждой из которых будет свой интерфейс и ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо привязать существующую верстку к любой несамописной cms. В итоге должна получиться точная копия вот этого сайта, но на русском языке http://www.bavaria-yachtbau.com/.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо доработать сайт http://argo.konstantinshkut.com/ (cms сделана на основе Yii framework). В итоге должна получиться точная копия вот этого сайта http://www.argoutv.com/, но на русском языке. Подробное ТЗ по запросу.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо натянуть готовую верстку на любой несамописный движок. В итоге должна получиться точная копия вот этого сайта http://www.bavaria-yachtbau.com/, но на русском языке.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Необходимо скопировать на сайт российских дилеров вот такой вот конструктор вездеходов http://www.argoutv.com/build-your-argo. Сам сайт уже готов.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо скопировать верстку сайта с Wix. Все разделить на максимальное количество блоков. Объем работы порядка 8-10 страниц. Ссылку кину в личку.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад