JenJenJam

Евгения JenJenJam

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

AHTOH
Антон 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$1
10 баллов
9 лет назад
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Благодарю за сотрудничество и рекомендую данного заказчика. Своевременная оплата, предоставление всех нужных данных для работы.
Антон отлично справился с задачей. Всегда был на связи, сделал все быстро и качественно. Очень довольна сотрудничеством!
Ответный отзыв
talover
34 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
25 отзывов(-1)
$20
10 баллов
10 лет назад
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Wix
Отличный заказчик, оплата в срок. Четкое тз
Очень понравилось сотрудничество с Валерием, в общении приятный, все сделал быстро и качественно!
Ответный отзыв