СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ

• ФИО: Зимнякова Евгения Леонидовна ;

• Дата рождения: 24.04.1983г.;

• Место рождения: г.Иркутск;

• Семейное положение, наличие детей: замужем;двое детей;

• Домашний адрес : г.Иркутск, ул.Байкальская, д.207, кв.61 ;

• Контактная информация:

E-mail: [email protected]

ICQ: 359-626-499

тел.сот.: 8-950- 0819- 409

ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее.Иркутский Государственный Университет Путей Сообщения, факультет – «Экономика и управление на предприятии (ж.д. Транспорт)(2001-2007гг.), защитила на отлично дипломный проект на тему «Совершенствование методов работы банка с клиентами»(производился рассчет прибыльности внедрения системы «Интернет-банкинг» в работу Классик банк)

Дополнительное образование:

-«Учебно- методический центр Байкальского Государственного Университета Экономики и Права» с 20.01.06 – 03.03.06 специальность – «Бухгалтерский учет и налогообложение»

-«Учебно- методический центр Байкальского Государственного Университета Экономики и Права» с 04.04.06 – 24.04.06 специальность «Бухгалтерский и налоговый учет в программе 1С:Бухгалтерия,v 7.7.

-«Учебно- методический центр Байкальского Государственного Университета Экономики и Права» в УКЦ «Финансы и кредит» по курсу «Способы определения признаков подлинности денежных знаков иностранных государств (группы государств) и чеков, а также платежеспособности банкнот и монеты Банка России»

ЦЕЛЬ: поиск дополнительного заработка в свободном режиме на момент отпуска по уходу за детьми.

ОПЫТ РАБОТЫ:

В настоящий момент нахожусь в отпуске по уходу за детьми. Двойняшки, возраст 1 год 2 месяца.

- с августа 2010 по настоящий момент – УК ООО «Сибирская» - экономист

- с июня 2010 по август 2010 – ОАО «Иркутскгипродорнии» - помощник руководителя «Департамента железных дорог»

- с апреля 2010 по июнь2010 – ООО «Первая Экспедиционная Компания» - менеджер по продажам услуг

- с марта 2009г по апрель 2010 — КБ «Байкалкредобанк»(ОАО) – кассир валютно – обменных операций

- с июля 2007г по март 2009г. – КБ «Байкалкредобанк» (ОАО) (до ноября 2007г.- АК Классик банк ОАО). Должность – и.о. зав.кассой.(прием,выдача денежной наличности (юридические и физические лица), прием платежей по системе «Город», покупка, продажа ин.валюты , инкассация денежной наличности, работа с банкоматами, ведение кассовых документов);

- июнь 2007 – «Альфа банк». Должность- Операционист по переводам без открытия банковского счета - «Вестерн Юнион»., специалист ответственный за депозитарные ячейки (заключение, продление, закрытие договоров на обслуживание с депозитарными ячейками)

- с августа 2006г.по июнь 2007г. АК классик банк ОАО.Должность - кассир.(прием выдача денежной наличности, прием платежей по системе «Город», инкассация денежной наличности,.

- с ноября 2005г.по август 2006г. РЦ «Акула». Должность – кассир (обслуживание клиентов по системе R-Keeper)

- с июня 2004г.по ноябрь 2005г ООО «Ай-Да-Детки». Должность – продавец - кассир;

- ноября 2002г.по июнь 2004г.- ООО «Мир игрушки».Должность – продавец – кассир;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- Владение иностранными языками: английский на среднем уровне (устно, письменно, перевод).

- Владение компьютером: MS Word, MS Excel,1С:Бухгалтерия v7.7,1С: Предприятие v8.0, RS-Bank, MT-Bank, Диасофт, система «Город», R-Keeper, Интернет, Bat, Дубль Гиз, Сбербанк Онлайн. Умение работать с оргтехникой (принтер, сканер, факс).

- Личные качества: легкообучаемость, ответственность, честность, коммуникабельность, исполнительность, целеустремленность, пунктуальность, аналитический склад ума, опыт работы с людьми, умение работать в команде.