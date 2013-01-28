JeniferParker

Образование - Высшее Медицинское
Закончила Московскую Медицинскую Академию им И.М.Сеченова.
Ординатура - медицинская генетика
Аспирантура- написание кандидатской диссертации.
Опыт работы - 3 года в зарубежной фармацевтической компании
- кафедра медицинской генетики Первого МГМУ им И.М.Сеченова
Технические навыки MS Windows, Word, Excel, DOS.
Офисное оборудование (факс, модем, сервер, копировальные аппараты), работа в Интернете
Знание иностранных языков
Русский язык – свободно, Английский язык - свободно.
Личные качества Энергична , ответственна, нацелена на результат, коммуникабельна, обучаема, есть большое желание профессионально развиваться. Победительница ряда олимпиад и конкурсов по литературе в Московской области!