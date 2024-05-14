Выполнения заданий в срок

Меня зовут Дженнет. За плечами два года успешной работы на фрилансе. Работаю быстро, качественно и грамотно.

Выполню транскрибацию аудио, видео файлов любой сложности.

За символическую плату и отзыв Вы получите текст, разбитый на предложения, абзацы, со знаками препинания и правильной орфографией.

Д ословная транскрибация.

По Вашему желанию, уберу повторы, слова-паразиты, сделаю редакторскую правку текста (устранение неправильных речевых оборотов, исправление стилистики, изменение конструкций предложений) бесплатно.

Расстановка тайм-кодов (время) - в подарок.

Настроен на долгосрочное сотрудничество. Любые пожелания обсуждаются.

Нужно для заказа:

- предоставить аудио-, видеофайл для транскрибации или ссылку на них ( Майл облако, Яндекс диск, Гугл диск и т. д. )

- Ваши пожелания, требования к оформлению.

Номер для связи:+99365858289