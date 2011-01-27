ОБРАЗОВАНИЕ
УРАО ННФ, с 2009-2015г. Студентка , 2 курс
Специализация: Журналистика и массовые коммуникации.
ОПЫТ РАБОТЫ
Москва, ТВЦ, «Старое времечко», «Сто вопросов ко взрослому»
Должность: Редактор
Функциональные обязанности: составление вопросов и текстов для ведущих и зала; приглашение гостей.
Практика 6 месяцев
Нижний Новгород, Выставочный зал «Покровка 8» Ретро-фотоателье.
Должность: фотографа
Функциональные обязанности:
Сценичная съемка
Печать фотографий
Реставрация старых фотографий
Фотомонтаж
Съемка для паспортов
Причина увольнения: Повышение арендной платы.
Москва.Федерации Мира и Согласия (под руководством Е. Поплавской)
Функциональные обязанности: составление и печать статей для журналов и газет.
УМЕНИЯ И НАВЫКИ
Уверенный пользователь ПК: MS Office, PowerPoint, Adobe Photoshop, Lightroom, Internet, Corel Photo-Paint.