ОБРАЗОВАНИЕ

УРАО ННФ, с 2009-2015г. Студентка , 2 курс

Специализация: Журналистика и массовые коммуникации.

ОПЫТ РАБОТЫ

Москва, ТВЦ, «Старое времечко», «Сто вопросов ко взрослому»

Должность: Редактор

Функциональные обязанности: составление вопросов и текстов для ведущих и зала; приглашение гостей.

Практика 6 месяцев

Нижний Новгород, Выставочный зал «Покровка 8» Ретро-фотоателье.

Должность: фотографа

Функциональные обязанности:

Сценичная съемка

Печать фотографий

Реставрация старых фотографий

Фотомонтаж

Съемка для паспортов

Причина увольнения: Повышение арендной платы.

Москва.Федерации Мира и Согласия (под руководством Е. Поплавской)

Функциональные обязанности: составление и печать статей для журналов и газет.

УМЕНИЯ И НАВЫКИ

Уверенный пользователь ПК: MS Office, PowerPoint, Adobe Photoshop, Lightroom, Internet, Corel Photo-Paint.