Архитектор-дизайнер

Образование - высшее:

2003 - 2009 г.г. Волгоградский Государственный Архитектурно – Строительный Университет.

Специализация: Архитектура жилых и общественных зданий.

Квалификация: Архитектор;

Дополнительное образование:

09. 2005 г. курсы повышения квалификации в ВолгГАСУ по программе «Компьютерная графика».

2012 г. курсы повышения квалификации в Городском Информационном Центре по программе ГИС GeoMedia

пользователь ArchiCAD, AutoCAD, 3D Studio MAX, Corel Draw, Adobe Photoshop

стаж работы - 5 лет