Архитектор-дизайнер
Образование - высшее:
2003 - 2009 г.г. Волгоградский Государственный Архитектурно – Строительный Университет.
Специализация: Архитектура жилых и общественных зданий.
Квалификация: Архитектор;
Дополнительное образование:
09. 2005 г. курсы повышения квалификации в ВолгГАСУ по программе «Компьютерная графика».
2012 г. курсы повышения квалификации в Городском Информационном Центре по программе ГИС GeoMedia
пользователь ArchiCAD, AutoCAD, 3D Studio MAX, Corel Draw, Adobe Photoshop
стаж работы - 5 лет
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