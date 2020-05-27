Профессиональный художник-иллюстратор, дизайнер, музыкант

Приветствую! Сейчас вы находитесь на странице художника Jensen Jameson`а.

Мое настоящее имя - Никита и я раз вас здесь видеть:)

1. Профессионально занимаюсь искусством уже около 5 лет

2. Моя сфера деятельности затрагивает все, что связано с:

﻿1)Иллюстрациями для книг/игр.

﻿﻿2) Концепт-артами, коцептами окружения и локаций для игр и т.д.

﻿ ﻿ ﻿2)Стикерами или другими визуальными эмодзи.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿3) Аниме и любыми другими мультипликационными стилями (не брезгую nsfw, если вы понимаете о чем я';)

3. А так же постараюсь исполнить в лучшем виде любые другие заказы на что-либо.

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4. Я всегда стараюсь учитывать все пожелания заказчика и избегать недопонимания.

Надеюсь на успешное сотрудничество! :)