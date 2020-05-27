Приветствую! Сейчас вы находитесь на странице художника Jensen Jameson`а.
Мое настоящее имя - Никита и я раз вас здесь видеть:)
1. Профессионально занимаюсь искусством уже около 5 лет
2. Моя сфера деятельности затрагивает все, что связано с:
1)Иллюстрациями для книг/игр.
2) Концепт-артами, коцептами окружения и локаций для игр и т.д.
2)Стикерами или другими визуальными эмодзи.
3) Аниме и любыми другими мультипликационными стилями (не брезгую nsfw, если вы понимаете о чем я';)
3. А так же постараюсь исполнить в лучшем виде любые другие заказы на что-либо.
4. Я всегда стараюсь учитывать все пожелания заказчика и избегать недопонимания.
Надеюсь на успешное сотрудничество! :)