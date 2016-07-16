Копирайтер/рерайтер

Продвинутый пользователь ПК. Пишу тексты различной тематики. Любимые - женская(красота и здоровье), медицина, обзоры товаров для интернет-магазинов. Не заикаюсь когда пишу. Тексты читабельны, оживлены списками и подзаголовками. В день набираю от 5000 до 10000 знаков без пробелов, зависит от количества свободного времени. Если берусь за дело, то обязательно довожу его до конца. Во избежание форс-мажорных обстоятельств сдаю работу за сутки до дедлайна. Ссылки на некоторые опубликованные работы:http://golova03.ru/migren/bazilyarnaya/

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