Большой опыт по работе копирайтера и рерайтера.

Здравствуйте, уважаемые гости и случайные посетители моего профиля!

Я, хоть на сайте и не долго, но имею не малый стаж по написанию рерайтов и копирайтов на различную тематику. Работала над статьями для некоторых интернет сайтов и журналов, имею опыт написания политических и социальных речей, и SEO-статей.

По професии я финансист-бухгалтер, сейчас занимаюсь частной педпринимательской дятельностью.

Каждый раз, при выполнении нового заказа, стараюсь по максимуму выложиться для достижения оптимального результата.

Надеюсь на совместную работу, постараюсь не разочаровать!!!