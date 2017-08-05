Jeronimo-go

Евгений Горнов Jeronimo-go

 
42 годаРоссия/Нижний Новгород
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
день назад
$20
10 баллов
4 года назад
Необходимо настроить VPS сервер
Спасибо за заказ! Евгений - отличный заказчик!
З й раз работаем с Алексеем. Как всегда все быстро и качественно.
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bagas
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Настроить почтовый сервер
Все в порядке, рекомендую.
ВСе сделано быстро и качественно. Рекомендую однозначно.
Ответный отзыв
gev511
32 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
день назад
$15
10 баллов
4 года назад
Развернуть WordPress на сервере VPS (VestaCP)
Был рад работать с Евгением, все отлично. Воворемя работы предоставлял нужную информацию для задачи. Надеюсь на сотрудничество дальше по настройке и обслуживанию сервервера
Рекомендую. Дал доступы и через 15 мин все готово. Выполнил работу быстро качественно и без лишних вопросов. Спасибо.
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Dmitriy_Lev
Дмитрий 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Настройка почтового сервера
Доволен сотрудничеством, отличный заказазчик. Рекомендую!
Дмитрий быстро справился с задачей. Письма теперь не в спаме. Рекомендую.
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vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
день назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Настроить VPS под WordPress
Очень приятный заказчик, четкая задача, быстрая оплата!
Алексей настроил сервер быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
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