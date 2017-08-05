Jeronimo-go

Требуется сделать доработку стандартной карточки товара Woocommerce так, чтоб перед кнопкой "добавить в корзину" был блок с еще одним товаром который можно выбрать и добавить в корзину уже комплект (из главного и добавочного товара), который ...
- $60Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $15
Необходимо настроить VPS сервер для быстрой работы WordPress (приму к сведению рекомендации). На сервере стоит сайт. Заходов очень мало. Но несмотря на это он виснит в день раз по 10! Нехватает операционки.Завершен4 года назад
- $15
Нужно настроить почтовый сервер чтобы с сайта Wordpress - Woocommerce клиентские письма с заказами не попадали в спам. Также сейчас некоторые спам письма приходят с нашей же почты.Завершен4 года назад
- $15
Есть VPS сервер на котором сайт. Необходимо на этом же сервере развернуть еще один WordPress и привязать к поддомену. C сервером делать ничего не надо.Завершен4 года назад
- $10
Нужно настроить почтовый сервер чтобы с сайта Wordpress - Woocommerce клиентские письма с заказами не попадали в спам.Завершен5 лет назад
- $10
При попытке создания заказа всплывает ошибка - Internal server error Заказ появляется в админке - но письма не приходят.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $15
Есть новый сайт на новом сервере (привязан к поддомену) и старый сайт на основном домене(на старом хостинге). Нужно привязать основной домен к новому сайту (на сервере). Также перенести SSL - сертификат и почту.Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Необходимо настроить VPS сервер для последующей быстрой работы WordPress (приму к сведению рекомендации). На сервере стоит Nginx / MySQL / ipsmanager Нужно настроить пользователя. Привязать поддомен развернуть Wordpress для дальней работы.Завершен5 лет назад
- $150
Добрый день.Нам необходимо оптимизировать работу сайта (а именно): [list][*]Убрать перегрузы (сайт в админке иногда зависает с сообщением - Не удалось подключиться к серверу (также в эти моменты сайт не доступен для клиентов (503error) (идет перегруз на хостинге, думаем ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день! Интересует доработка сайта, построенного на wordpress ( woocommerce ) . Ссылка :[url=https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fpangababy.com]pangababy.com [/url]Краткое ТЗ: 1)Подключить CRM- систему (Мой Склад) к woocommerce 2)Подключить по API транспортную компанию ( ГРАСТИН, СДЭК ) к woocommerce.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад