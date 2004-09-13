Jestem_kseniya

Администратор и контент-менеджер для instagram

Здравствуйте! Могу предположить, если вы это читаете, вас интересуют услуги контент-менеджера. Возможно вас заинтересует и моё предложение.

Я предлагаю вам услуги контент-менеджера и администратора для инстаграм-аккаунта. Сейчас хочу немного подробнее рассказать, что входит в мои обязанности:

1) Я проанализирую всех ваших конкурентов в выбранной вами сфере деятельности, чтобы лучше понимать, чем привлечь новых подписчиков. А также проведу анализ ЦА (целевой аудитории), чтобы более чётко знать, какой контент наиболее интересен вашей аудитории.

2) Составлю контент-план на месяц, в котором распишу даты и темы для выходящих рубрик и постов.

3) Ежедневная публикация постов по теме вашего блога. Текст для постов я буду набирать сама. Однако от вас будут требоваться фото и видео(или ссылка на источник, из которого я могу их взять), которые я буду обрабатывать (при вашем желании) и выкладывать в ленту вместе с постом.

4) Наполнение контентом историй. Вы предоставляете мне исходный материал ( фото, видео), а я накладываю на них текст, красиво оформляю и выкладываю.

5) С радостью буду отвечать на все комментарии и сообщения в Директ.

6) Вместе с вами придумаю рубрики для вашего аккаунта.

Портфолио имеется, стаж работы также. Если вы заинтересованны- пишите. Буду рада с вами поработать!