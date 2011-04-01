JesterDOOR

Опыт работы

Оператор-переводчик

с 04.2011 по 06.2012 (1 год)

KMZ (бюро переводов)

Перевод иностранной документации

общение с англоязычными представителями

Переводчик технической литературы

с 01.2010 по 03.2011 (1 год)

TechTranslate (технический перевод)

Репетитор

с 08.2009 по 04.2010 (8 месяцев)

Репетитор (Репетитор)

Образование

Высшее

с 09.2008 по 05.2012

ВУЭМ, Филология. Перевод, Черкассы.

Занял 2 место на университетской олимпиаде по английскому языку

принимал участие в различных конференциях

Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером, ПО

Опытный пользователь знаю: Word, Exel.

Владение языками

Русский, Английский, Украинский — эксперт

Дополнительная информация

работал переводчиком, репетитором

знаю русский, английский, украинский, немецкий(изучаю 3 года)

компьютер знаю на уровне опытного пользователя

- активный

- коммуникабельный

- умею самостоятельно принимать решения

- ответственный

- терпеливый

- настойчивый

- целеустремлённый