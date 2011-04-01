JesterDOOR

Опыт работы
Оператор-переводчик
с 04.2011 по 06.2012 (1 год)
KMZ (бюро переводов)
Перевод иностранной документации
общение с англоязычными представителями
Переводчик технической литературы
с 01.2010 по 03.2011 (1 год)
TechTranslate (технический перевод)
Репетитор
с 08.2009 по 04.2010 (8 месяцев)
Репетитор (Репетитор)
Образование
Высшее
с 09.2008 по 05.2012
ВУЭМ, Филология. Перевод, Черкассы.
Занял 2 место на университетской олимпиаде по английскому языку
принимал участие в различных конференциях
Профессиональные навыки
Навыки работы с компьютером, ПО
Опытный пользователь знаю: Word, Exel.
Владение языками
Русский, Английский, Украинский — эксперт
Дополнительная информация
работал переводчиком, репетитором
знаю русский, английский, украинский, немецкий(изучаю 3 года)
компьютер знаю на уровне опытного пользователя
- активный
- коммуникабельный
- умею самостоятельно принимать решения
- ответственный
- терпеливый
- настойчивый
- целеустремлённый