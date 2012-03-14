JetHedgehog

Нужно создать и вести кампании в контексте с рекламой вот такой странички: http://lifecoder.quickpages.ru/squeeze-sos Мне важна цена за подписчика - не более 16 рублей. При минимальной конверсии в 25% (если рекламироваться на целевую аудиторию) это означает цену клика ...