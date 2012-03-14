JetHedgehog

Андрей Жариков JetHedgehog

 
37 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Создание JS-плагинов для TinyMCE (в WordPress)

    $500

    Нужно разрабатывать простые плагины для редактора WordPress на основе TinyMCE для вставки контента в страницу с помощью различных "мастеров". Если вы готовы сразу обсудить задание в скайпе (мой ник jethedgehog) текстом, а ещё лучше голосом ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настройка трафика на подписную страницу

    Требуется настроить и поддерживать поток целевого трафика на подписную страницу: http://lifecoder.quickpages.ru/squeeze-sos Приемлемая цена - до 4 рублей за посетителя. Рассматриваю различные предложения - пишите и задавайте вопросы!

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Размещение контекстной рекламы

    Нужно создать и вести кампании в контексте с рекламой вот такой странички: http://lifecoder.quickpages.ru/squeeze-sos Мне важна цена за подписчика - не более 16 рублей. При минимальной конверсии в 25% (если рекламироваться на целевую аудиторию) это означает цену клика ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Локализация плагина WordPress EN->RUS (.pot)

    $50

    Нужно на основе шаблона языкового файла (формат POT) для плагина WordPress сделать языковой файл PO на русском. Исходный файл на английском. Перевод делается с помощью программы POEDIT. Объем перевода - 12 тыс. знаков, 1800 слов. ...

    WordPress
    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
radionoise
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Локализация плагина WordPress EN->RUS (.pot)
Задание было поставлено заказчиком достаточно четко. По мере выполнения проекта был на связи, отвечал на уточняющие вопросы. Быстрая оплата. Сотрудничеством доволен!
Очень приятно было работать. Всё оперативно и качественно сделано, без лишних вопросов и с уточнениями по ходу дела, там где это было важно.
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