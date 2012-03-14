Нужно разрабатывать простые плагины для редактора WordPress на основе TinyMCE для вставки контента в страницу с помощью различных "мастеров". Если вы готовы сразу обсудить задание в скайпе (мой ник jethedgehog) текстом, а ещё лучше голосом ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $500Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется настроить и поддерживать поток целевого трафика на подписную страницу: http://lifecoder.quickpages.ru/squeeze-sos Приемлемая цена - до 4 рублей за посетителя. Рассматриваю различные предложения - пишите и задавайте вопросы!Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужно создать и вести кампании в контексте с рекламой вот такой странички: http://lifecoder.quickpages.ru/squeeze-sos Мне важна цена за подписчика - не более 16 рублей. При минимальной конверсии в 25% (если рекламироваться на целевую аудиторию) это означает цену клика ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно на основе шаблона языкового файла (формат POT) для плагина WordPress сделать языковой файл PO на русском. Исходный файл на английском. Перевод делается с помощью программы POEDIT. Объем перевода - 12 тыс. знаков, 1800 слов. ...Переводы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
12 лет назад
Задание было поставлено заказчиком достаточно четко. По мере выполнения проекта был на связи, отвечал на уточняющие вопросы. Быстрая оплата. Сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
Очень приятно было работать. Всё оперативно и качественно сделано, без лишних вопросов и с уточнениями по ходу дела, там где это было важно.