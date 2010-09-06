Jethro

Алексей Астапенков Jethro

 
59 летМолдова/Бендеры
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Переводами занимаюсь с университета, специализировался на художественной литературе, в 80-е и 90-е неоднократно печатался. (Также писал комментарии, аннотации к романам, предисловия к собраниям сочинений.) Делал технические переводы для Russian Technical Translations, Rockville, USA.

Основной род деятельности - преподавание, параллельно сотрудничаю с местными бюро переводов, но хочу полностью переключиться на переводы.

Грамотность, чувство стиля, чувство юмора.

Интернет дома. До сих пор не приходилось работать c Trados, но буду рад возможности овладеть ещё незнакомыми приложениями.

Trados
Портфолио
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $6
от 2 дней
#2198
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#4159
Переводы
нет отзывов
от $6
от 1 дня
#5539
Копирайтинг
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#8598