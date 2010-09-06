Переводами занимаюсь с университета, специализировался на художественной литературе, в 80-е и 90-е неоднократно печатался. (Также писал комментарии, аннотации к романам, предисловия к собраниям сочинений.) Делал технические переводы для Russian Technical Translations, Rockville, USA.
Основной род деятельности - преподавание, параллельно сотрудничаю с местными бюро переводов, но хочу полностью переключиться на переводы.
Грамотность, чувство стиля, чувство юмора.
Интернет дома. До сих пор не приходилось работать c Trados, но буду рад возможности овладеть ещё незнакомыми приложениями.
Портфолио
- На английский - сказка166 просмотров
- На английский - социальная тематика159 просмотров
- Химическая тематика196 просмотров
- Медицинская тематика182 просмотра
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