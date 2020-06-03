Jetteroheller

Здравствуйте, меня зовут Екатерина, я начинающий таргетолог и экономист по образованию
Ищу клиента для настройки таргетированной рекламы
Прошла платные курсы по продвижению в инстаграм и миллион вебинаров по теме таргета :)
Нужены несколько бесплатных клиентов для пополнения портфолио, то есть не менее Вас заинтересована в положительном результате!
Что входит в услугу:
- анализ Вашей площадки (инстаграм) на готовность принимать трафик;
- презентация стратегии таргетированной рекламы;
- неделя тестирования объявлений;
- ежедневная проверка объявлений;
- оптимизация по необходимости;
- 3 недели работы рекламы;
- презентация месячной аналитики.
Дополнительно:
- создание лендинга (taplink/mssg.me/ylink)
- бот в телеграм (автоворонка)
- фото/видео, продающие тексты для публикации
Важно: откликайтесь если есть возможность потратить 100 - 150$ на оплату рекламы фейсбуку!
Если Вы продаете алкоголь, табачные изделия, что-то с тематикой 18+, букмекерские услуги, и прочие темы запрещенные к продвижению - обратитесь к более опытным специалистам :)
Преимущества сотрудничества со мной:
- тщательно вникаю во все детали и ответственно отношусь к своим обязательствам;
- всегда на связи;
- согласование всех рабочих моментов с Вами;
- консультация по всем вопросам касающимся истаграм и фейсбук, возникающим в процессе сотрудничества.