Jetteroheller

Настройка таргетированой рекламы Вашего бизнеса в Инстаграм и Фейсбук!

Здравствуйте, меня зовут Екатерина, я начинающий таргетолог и экономист по образованию

Ищу клиента для настройки таргетированной рекламы

Прошла платные курсы по продвижению в инстаграм и миллион вебинаров по теме таргета :)

Нужены несколько бесплатных клиентов для пополнения портфолио, то есть не менее Вас заинтересована в положительном результате!

Что входит в услугу:

- анализ Вашей площадки (инстаграм) на готовность принимать трафик;

- презентация стратегии таргетированной рекламы;

- неделя тестирования объявлений;

- ежедневная проверка объявлений;

- оптимизация по необходимости;

- 3 недели работы рекламы;

- презентация месячной аналитики.

Дополнительно:

- создание лендинга (taplink/mssg.me/ylink)

- бот в телеграм (автоворонка)

- фото/видео, продающие тексты для публикации

Важно: откликайтесь если есть возможность потратить 100 - 150$ на оплату рекламы фейсбуку!

Если Вы продаете алкоголь, табачные изделия, что-то с тематикой 18+, букмекерские услуги, и прочие темы запрещенные к продвижению - обратитесь к более опытным специалистам :)

Преимущества сотрудничества со мной:

- тщательно вникаю во все детали и ответственно отношусь к своим обязательствам;

- всегда на связи;

- согласование всех рабочих моментов с Вами;

- консультация по всем вопросам касающимся истаграм и фейсбук, возникающим в процессе сотрудничества.