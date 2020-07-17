Добрый день, Уважаемый работодатель!
Ищу удалённую работу, тк поняла, что этот формат для меня удобен и работа из дома для меня более продуктивна.
Опыт работы:
1. Кадровое агенство
- составление портрета кандидата
- скрининг резюме на рабочик сайтах
- составление и размещение вакансий на рабочих сайтах
- телефонное интервью (в этом у меня наибольший опыт)
- личное собеседование ( в том числе онлайн - собеседование)
- деловая переписка с кандидатами
- переговорю с работодателями/заказчиками
2. Роял Капитал (сфера финансовых рынков)
в должности рекрутера на телефонных звонках
в мои обязанности входило: скрининг резюме и телефонное интервью, оценка
кандидата на релевантность и как следствие приглашение на собеседование в
офис.
3. Агенство недвижимости
- составление портрета кандидата
- скрининг резюме
- составление и размещение вакансий как на рабочих сайтах так и в СМИ
- телефонное интервью и личное собеседование
- оценка на релевантность
- обучение
- адаптация
- оценка
- управление отделом