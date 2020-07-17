менеджер по подбору персонала

Добрый день, Уважаемый работодатель!

Ищу удалённую работу, тк поняла, что этот формат для меня удобен и работа из дома для меня более продуктивна.

Опыт работы:

1. Кадровое агенство

- составление портрета кандидата

- скрининг резюме на рабочик сайтах

- составление и размещение вакансий на рабочих сайтах

- телефонное интервью (в этом у меня наибольший опыт)

- личное собеседование ( в том числе онлайн - собеседование)

- деловая переписка с кандидатами

- переговорю с работодателями/заказчиками

2. Роял Капитал (сфера финансовых рынков)

в должности рекрутера на телефонных звонках

в мои обязанности входило: скрининг резюме и телефонное интервью, оценка

кандидата на релевантность и как следствие приглашение на собеседование в

офис.

3. Агенство недвижимости

- составление портрета кандидата

- скрининг резюме

- составление и размещение вакансий как на рабочих сайтах так и в СМИ

- телефонное интервью и личное собеседование

- оценка на релевантность

- обучение

- адаптация

- оценка

- управление отделом