Меня зовут Юлия, я занимаюсь привлечением дополнительных клиентов в бизнесы, за счёт профессиональной настройки рекламы на Авито.
Я создала производству бытовок входящий поток заявок(20-30 звонков в день) и привлекла продажи на сумму 500 тыс.р за месяц с помощью постинга на Авито.
• Со мной производство пиломатериалов получает ежедневно 10-15 звонков и увеличило свою конверсию в 2.5 раза за месяц, благодаря правильной стратегии размещения.
БЕСПЛАТНО: сделаю для Вас аудит по нише и конкурентам + разбор ошибок в аккаунте.
Что входит в мою работу?
⁃ Составление продающих текстов объявлений;
⁃ Увеличение конверсии из просмотров в звонки;
⁃ Вывод вашего товара в топ по поиску;
⁃ Ежедневная и ежемесячная аналитика;
⁃ Максимально эффективное распределение вашего бюджета;
⁃ Выявление в какое время лучше публиковать объявления(когда больше всего пользователей на площадке);
⁃ Настройка чат-бота в сообщениях (если требуется);
⁃ Постоянный анализ и корректировка рекламной стратегии для получения максимальных результатов!
Блaгoдаpя этому:
- Вы всегда в топе поиска;
- Вы зaнимаетe в своeй нишe от 10% всей ленты авито;
⁃ Увеличивается поток входящих заявок;
- Растут продажи и ваша прибыль!
Со мной ваш бизнес станет более продуктивным! Пишите или звоните и мы сделаем шаги к вашему успеху уже прямо сейчас!