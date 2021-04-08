Авитолог. Продвижение на авито.

Меня зовут Юлия, я занимаюсь привлечением дополнительных клиентов в бизнесы, за счёт профессиональной настройки рекламы на Авито.

Я создала производству бытовок входящий поток заявок(20-30 звонков в день) и привлекла продажи на сумму 500 тыс.р за месяц с помощью постинга на Авито.

• Со мной производство пиломатериалов получает ежедневно 10-15 звонков и увеличило свою конверсию в 2.5 раза за месяц, благодаря правильной стратегии размещения.

БЕСПЛАТНО: сделаю для Вас аудит по нише и конкурентам + разбор ошибок в аккаунте.

Что входит в мою работу?

⁃ Составление продающих текстов объявлений;

⁃ Увеличение конверсии из просмотров в звонки;

⁃ Вывод вашего товара в топ по поиску;

⁃ Ежедневная и ежемесячная аналитика;

⁃ Максимально эффективное распределение вашего бюджета;

⁃ Выявление в какое время лучше публиковать объявления(когда больше всего пользователей на площадке);

⁃ Настройка чат-бота в сообщениях (если требуется);

⁃ Постоянный анализ и корректировка рекламной стратегии для получения максимальных результатов!

Блaгoдаpя этому:

- Вы всегда в топе поиска;

- Вы зaнимаетe в своeй нишe от 10% всей ленты авито;

⁃ Увеличивается поток входящих заявок;

- Растут продажи и ваша прибыль!

Со мной ваш бизнес станет более продуктивным! Пишите или звоните и мы сделаем шаги к вашему успеху уже прямо сейчас!