Вараксина Светлана Сергеевна
Личная информация
Уровень образования: Высшее
1995-2005: Средняя общеобразовательная специализированная школа №36 технико-экономического профиля, г.Днепропетровск
2005-2010: Национальный горный университет Украины, г.Днепропетровск
Факультет: Электротехнический
Специальность: Переводчик технической литературы
Форма обучения: Дневная/Очная
Курсы и тренинги
Название курса: Английский язык
Учебное заведение: Школа английского языка Валерия Соловова, г.Днепропетровск
Продолжительность: 4 года
Дата окончания: Май 2004 года
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский язык: Свободно владею
Немецкий язык: Письменный перевод с немецкого на русский со словарём
Японский язык: Базовый разговорный
Компьютерные навыки и знания: Программы Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Access, etc.), Adobe Photoshop, Internet, электронные словари - владею.
Уровень владения компьютером: Уверенный пользователь