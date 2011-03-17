Переводчик технической литературы, английский язык

Вараксина Светлана Сергеевна

Личная информация

Уровень образования: Высшее

1995-2005: Средняя общеобразовательная специализированная школа №36 технико-экономического профиля, г.Днепропетровск

2005-2010: Национальный горный университет Украины, г.Днепропетровск

Факультет: Электротехнический

Специальность: Переводчик технической литературы

Форма обучения: Дневная/Очная

Курсы и тренинги

Название курса: Английский язык

Учебное заведение: Школа английского языка Валерия Соловова, г.Днепропетровск

Продолжительность: 4 года

Дата окончания: Май 2004 года

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский язык: Свободно владею

Немецкий язык: Письменный перевод с немецкого на русский со словарём

Японский язык: Базовый разговорный

Компьютерные навыки и знания: Программы Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Access, etc.), Adobe Photoshop, Internet, электронные словари - владею.

Уровень владения компьютером: Уверенный пользователь