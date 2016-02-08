Письменные переводы с китайского языка художественной и технической тематики.

Добрый день, уважаемые клиенты!

Меня зовут Галина. Я занимаюсь письменными переводами с китайского языка на русский язык. Имею статус ИП, работаю по договору. Ставка по переводу зависит от сложности текста и объема. В среднем 1 иероглиф= 1 рублю. Готова сотрудничать на постоянной основе удаленно. Образцы моего перевода можно найти здесь http://vk.com/perevodkitay и здесь http://blog-galinadubnikova.mozello.ru/

Жду ваших обращений!

Успехов вам!