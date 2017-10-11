Jigan2

Максим Каханов Jigan2

 
35 летРоссия/Красноярск
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Начинающий, но стремительно развивающий свои навыки и уменя кодер

Пишу, переписываю, дописываю на php, js, jquery (чужой код не проблема). Хорошо общаюсь с mysql на php. Могу верстать могу не верстать ). Поверхностные навыки в web - дизайне. Владею навыками перевода забугорных движков. Вобщем обращайтесь что не умею научусь.

PHPJavascriptMySQLjQuery
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