Нужно делать обзоры сайтов. Я даю вам ссылку, вы делаете обзор сайта. Около 1–2к символов. После обзора, я оплачиваю вам. Работа постоянная. Урлы сайтов буду давать не часто. 3–4 в неделю. За один обзор 100 руб. Часто ...