Jillan

Пушкин Jillan

 
33 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Кулинарные рецепты на сайт

    $50

    Нужна девушка. Которая будет: 1) Искать рецепты с пошаговыми фото приготовлением 2) Переводить с англоязычных ресурсов эти рецепты. 3) И добавлять на наш сайт русский перевод рецептов. Средняя цена за рецепт - 1-2$ Требование: - Частый онлайн - Понимание англ языка + ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обзоры сайтов

    $50

    Нужно делать обзоры сайтов. Я даю вам ссылку, вы делаете обзор сайта. Около 1–2к символов. После обзора, я оплачиваю вам. Работа постоянная. Урлы сайтов буду давать не часто. 3–4 в неделю. За один обзор 100 руб. Часто ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка WORD документа

    $30

    Есть документ 25 страниц. Нужно красиво и хорошо оформить его. Перепечатать картинки и таблички сделать. Можно делать это в ворд или любом другом редакторе. Клиенту отдавать будем pdf. Работа не сложная, но требует навыков.

    Редактирование и Корректура27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статьи о зеленом чае

    Нужно написать о зеленых чаях. Есть похожий сайт, если не знаете данную тематику нужно будет почитать на сайте который я дам + найти инфу из гугла и на основе этих данных написать статью о чаях. ...

    Копирайтинг47 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обзор игр Андроид

    $100

    Ищется копирайтер, если вам интересно писать обзоры ИГР для Андройд телефона. Большой объем и постоянные заказы. Нужно представлять о чем игра, возможно нужно будет смотреть видео, читать западные обзоры или лучше самому поиграть. Оплата: 1$/1к ...

    AndroidТексты для сайта
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Cini4kin
Дмитрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$9
10 баллов
10 лет назад
Обзоры сайтов
Только положительное впечатление от сотрудничества.
Все отлично
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