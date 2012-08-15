Нужна девушка. Которая будет: 1) Искать рецепты с пошаговыми фото приготовлением 2) Переводить с англоязычных ресурсов эти рецепты. 3) И добавлять на наш сайт русский перевод рецептов. Средняя цена за рецепт - 1-2$ Требование: - Частый онлайн - Понимание англ языка + ...
- $50Копирайтинг1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно делать обзоры сайтов. Я даю вам ссылку, вы делаете обзор сайта. Около 1–2к символов. После обзора, я оплачиваю вам. Работа постоянная. Урлы сайтов буду давать не часто. 3–4 в неделю. За один обзор 100 руб. Часто ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $30
Есть документ 25 страниц. Нужно красиво и хорошо оформить его. Перепечатать картинки и таблички сделать. Можно делать это в ворд или любом другом редакторе. Клиенту отдавать будем pdf. Работа не сложная, но требует навыков.Редактирование и Корректура27 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно написать о зеленых чаях. Есть похожий сайт, если не знаете данную тематику нужно будет почитать на сайте который я дам + найти инфу из гугла и на основе этих данных написать статью о чаях. ...Копирайтинг47 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Ищется копирайтер, если вам интересно писать обзоры ИГР для Андройд телефона. Большой объем и постоянные заказы. Нужно представлять о чем игра, возможно нужно будет смотреть видео, читать западные обзоры или лучше самому поиграть. Оплата: 1$/1к ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад