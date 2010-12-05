Получаю высшее образование. Окончил Юридический колледж при СФУ.

Виталий Юрьевич, 1989 года рождения.

Получаю высшее образование в Сибирском Государственном Аэрокосмическом Университете на 2 курсе.

Окончил колледж юридического образования при Сибирском Федеральном Университете в 2009 году.

Занимаюсь самообразованием.

Владею английским языком.

Работал внештатным сотрудником в местной газете "Минусинский Комсомолец".

Имею опыт работы с корректировкой текста.

Так же занимался копирайтингом.

Активно увлекаюсь написанием стихов любой тематики.

Предоставляю услуги по корректировке, набору текста; по освещению различных событий (новости, обзоры); по написанию авторских статей; пишу стихи.

Связаться со мной можно по электронной почте : [email protected]