Получаю высшее образование. Окончил Юридический колледж при СФУ.
Виталий Юрьевич, 1989 года рождения.
Получаю высшее образование в Сибирском Государственном Аэрокосмическом Университете на 2 курсе.
Окончил колледж юридического образования при Сибирском Федеральном Университете в 2009 году.
Занимаюсь самообразованием.
Владею английским языком.
Работал внештатным сотрудником в местной газете "Минусинский Комсомолец".
Имею опыт работы с корректировкой текста.
Так же занимался копирайтингом.
Активно увлекаюсь написанием стихов любой тематики.
Предоставляю услуги по корректировке, набору текста; по освещению различных событий (новости, обзоры); по написанию авторских статей; пишу стихи.
Связаться со мной можно по электронной почте : [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 3 дней
нет рейтинга