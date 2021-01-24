Разносторонний айтишник-эникейщик.

Знание английского языка на уровне B2-C1. Знание основ программирования на С, С++, С#, VBA, JAVA, PHP. Знаком с веб вёрсткой, знаю HTML и CSS, а также jquery и чуток bootstrap. Знаком с запросами sql, понимаю различие между типами данных в программировании.

Могу удалённо настраивать ПК, написать маленький скриптик на любом из вышеперечисленных языков, создать простенькую форму в win forms, сделать пару лабораторных работ для студентов или даже быть простым переводчиком.