Опыт работы
Более 3-х лет
Редкция "Мир новостей", с августа 2008 по декабрь 2008
Должность: цветокорректор
ООО "Ритм-Плюс", с марта 2008 по сентябрь 2008
Должность: Фотограф
Фотосъёмка концертных выступлений, коропоротивов, репортажная съёмка, показы мод.
Фотостудия, с января 2006 по ноябрь 2007
Должность: Фотограф
Портретная художественная съёмка, фото на документы, ретушь фотографий, обработка в Photoshop CS2, восстановление старых фотографий, цветокоррекция, оцветнение ч\б фотографий.
Informap Technology, с мая 2005 по октябрь 2005
Должность: фотограф
фотосъёмка домов в москве и московской области, описание и подбор фотографий.
ФотоБум, с мая 2005 по август 2005
Должность: Фотограф, дизайнер-менеджер
Фотосъёмка гостей в клубе и на танцполе, обработка фотографий в графической программе, печать фотографий, изготовление фотосувениров, общение с клиентами, ведение документации
НИИПК им. Мешалкина, с мая 2000 по декабрь 2003
Должность: младшая медсестра
Профессиональные навыки
- Уверенное владение ПК‚ работа на платформе MAC: Windows XP‚ Vista‚ Internet‚ Microsoft Office‚ QIP
- Умение обращаться с офисной техникой: сканер‚ ксерокс‚
- Обработка фотографий в Photoshop CS3‚
- Художественная ретушь‚
- Репортажная и художественная (студийная) съёмка‚
- Предметная съёмка‚
- Макросъёмка‚
- Съёмка свадебных церемоний‚
- Показы мод
Образование
Основное — неполное высшее
Московский Политехнический Колледж им. МОССОВЕТА (среднее-специальное), с 2005 по наст. время
Специальность:ФОТОГРАФ
НОВОСИБИРСКИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (неполное высшее), с 2002 по 2005
Специальность:ЛИНГВИСТ