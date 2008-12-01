Опыт работы

Более 3-х лет

Редкция "Мир новостей", с августа 2008 по декабрь 2008

Должность: цветокорректор

ООО "Ритм-Плюс", с марта 2008 по сентябрь 2008

Должность: Фотограф

Фотосъёмка концертных выступлений, коропоротивов, репортажная съёмка, показы мод.

Фотостудия, с января 2006 по ноябрь 2007

Должность: Фотограф

Портретная художественная съёмка, фото на документы, ретушь фотографий, обработка в Photoshop CS2, восстановление старых фотографий, цветокоррекция, оцветнение ч\б фотографий.

Informap Technology, с мая 2005 по октябрь 2005

Должность: фотограф

фотосъёмка домов в москве и московской области, описание и подбор фотографий.

ФотоБум, с мая 2005 по август 2005

Должность: Фотограф, дизайнер-менеджер

Фотосъёмка гостей в клубе и на танцполе, обработка фотографий в графической программе, печать фотографий, изготовление фотосувениров, общение с клиентами, ведение документации

НИИПК им. Мешалкина, с мая 2000 по декабрь 2003

Должность: младшая медсестра

Профессиональные навыки

- Уверенное владение ПК‚ работа на платформе MAC: Windows XP‚ Vista‚ Internet‚ Microsoft Office‚ QIP

- Умение обращаться с офисной техникой: сканер‚ ксерокс‚

- Обработка фотографий в Photoshop CS3‚

- Художественная ретушь‚

- Репортажная и художественная (студийная) съёмка‚

- Предметная съёмка‚

- Макросъёмка‚

- Съёмка свадебных церемоний‚

- Показы мод

Образование

Основное — неполное высшее

Московский Политехнический Колледж им. МОССОВЕТА (среднее-специальное), с 2005 по наст. время

Специальность:ФОТОГРАФ

НОВОСИБИРСКИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (неполное высшее), с 2002 по 2005

Специальность:ЛИНГВИСТ