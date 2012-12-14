Быстро и качественно обрабатываю фотографии *.jpg,*.raw

Профессионально работаю в Photoshop предоставляю услуги по :

- работе с *.RAW, *.NEF.

- сборке сложных панорам (2-3-4 рядных, есть опыт сборки панорам из 40-70 кадров?

http://vk.com/photo4047640_265695775 - макропанорама 43 кадра)

- обработка HDR (ХДР) изображений из 1-9 файлов *.jpg или *.RAW/*.NEF (примеры

http://vk.com/album4047640_158596324 )

- портретная, художественная ретушь

- обработка фотографий для каталогов

- подбор удачных ключевых слов к работам для фотобанков на основе актуальных запросов "кей вордов" в фото банке.

- ретушь и восстановление старых фотографий.

- спасение неудавшихся кадров (вытягивание максимума информации и качества из того что есть)

- создание изолянтов.