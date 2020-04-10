Привет, пишу рэп тексты по всех его поджанрах и наджанрах, обожаю это делать, так что если нужно образно и с душой - ЭТОГО ЕСТЬ У МЕНЯ)

Вот примеры текстов:

1.

В общем в двадцать два года окончил кулинарное,

Сидел-пердел стук в дверь, хуяк - Армия,

Делать нечего вечером в башке мысль о картечи прилетевшей в печень где-то на сечи не убьют так исколечат.

Пилон: мамы плачут, телки квохчут.

Кто с эмбрионом провожает, кто с папилломой - жаль их,

В вагоне жарит, не по-детски душно воняет подушка, уснул под стук колес и говор о подружках.

2.

Мы на чайной церемонии, и тягуонинь

Нам заменил пот, дофамин бьет в лоб,

Токийский бомонд настучал сиё битло,

С Блод Лордом льем бетон в это додзе,

Я нежен с дамами будто Тоторо,

Нравлюсь им будто Сёдзё,

Но это не все, с ними на футоне,

Как на татами, лезу до кишок - сепуку катаной

3.

Вперед, красная раса!

Нас сторонятся

Татарские старообрядцы,

Хотя татарку мацал.

В октябре столько хороших дней:

25 и 7 - числа царей,

Честно стыдно, что не выпил и литра пива,

Учил химию, во благо святой России.

4.

Какой бы не был движ

Он праведный, ведь ты не спишь

Хотя весь город район спальный

С утра фейс засаленный

Но не парься, на любого урода

Найдется постироничная маска.

5.

Мои чертоги разума комнатой обособленны,

Мансардой, где кричит стишки свои со злобою

SCP - 1053, он думает об лобзаниях.

Герой романа - преступление и самоистязание.

Он словно Замза заперт, замирает

При входе в быт его дам за двадцать. Сам не знаю

Но почему так схожи мы с этим насекомым -

Он пронизан трахеями, я про рифмы основами.