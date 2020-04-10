Вот примеры текстов:
1.
В общем в двадцать два года окончил кулинарное,
Сидел-пердел стук в дверь, хуяк - Армия,
Делать нечего вечером в башке мысль о картечи прилетевшей в печень где-то на сечи не убьют так исколечат.
Пилон: мамы плачут, телки квохчут.
Кто с эмбрионом провожает, кто с папилломой - жаль их,
В вагоне жарит, не по-детски душно воняет подушка, уснул под стук колес и говор о подружках.
2.
Мы на чайной церемонии, и тягуонинь
Нам заменил пот, дофамин бьет в лоб,
Токийский бомонд настучал сиё битло,
С Блод Лордом льем бетон в это додзе,
Я нежен с дамами будто Тоторо,
Нравлюсь им будто Сёдзё,
Но это не все, с ними на футоне,
Как на татами, лезу до кишок - сепуку катаной
3.
Вперед, красная раса!
Нас сторонятся
Татарские старообрядцы,
Хотя татарку мацал.
В октябре столько хороших дней:
25 и 7 - числа царей,
Честно стыдно, что не выпил и литра пива,
Учил химию, во благо святой России.
4.
Какой бы не был движ
Он праведный, ведь ты не спишь
Хотя весь город район спальный
С утра фейс засаленный
Но не парься, на любого урода
Найдется постироничная маска.
5.
Мои чертоги разума комнатой обособленны,
Мансардой, где кричит стишки свои со злобою
SCP - 1053, он думает об лобзаниях.
Герой романа - преступление и самоистязание.
Он словно Замза заперт, замирает
При входе в быт его дам за двадцать. Сам не знаю
Но почему так схожи мы с этим насекомым -
Он пронизан трахеями, я про рифмы основами.