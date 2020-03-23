Jmenyaylova

Тестировщик

Меня зовут Юлия, работаю тестировщиком более 3-х лет. В свободное от работы время занимаюсь наполнение контентом сайтов. Опыт:- тестирование web приложений,- мобильных приложений iOs/Android, - кросбраузерное тестирование, - написание тест кейсов (Testreil) - регрессионное/смок тестированиеДополнительные навыки:- наполнение контентом сайтов в различных CMS, таких как WP, Bitrix, opencart, drupal. - занималась версткой ледингов html/css/bootstrap- работола в программе telerik reporting designer- базовые знание SQL- jira, asana, trello, codebase- Photoshop, PowerPoint, Excel, AutoCADГотова выполнить любую подходящую работу в срок.