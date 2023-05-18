Фото , видео редактор
Здравствуйте.
Занимаюсь профессионально видеосъемкой, видеомонтажом и дизайном брендбука .
Работаю в программах:
Corel draw
Premiere Pro
Adobe After Effects
Adobe Photoshop
Принимаются заказы на:
-создание брендбука
- монтаж разноплановых видео;
- изготовление слайд-шоу;
- изготовление заставок/тизеров/промо и трейлеров;
- изготовление различного рода эффектов и создание проектов в программе Adobe After Effects;
Цены обсуждаемые сходя от ТЗ, обращайтесь буду рад с вами сотрудничать