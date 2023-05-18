JoBlack

Волк JoBlack

 
26 летУзбекистан/Ташкент
год на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Фото , видео редактор

Здравствуйте.
Занимаюсь профессионально видеосъемкой, видеомонтажом и дизайном брендбука .
Работаю в программах:
Corel draw
Premiere Pro
Adobe After Effects
Adobe Photoshop
Принимаются заказы на:

-создание брендбука
- монтаж разноплановых видео;
- изготовление слайд-шоу;
- изготовление заставок/тизеров/промо и трейлеров;
- изготовление различного рода эффектов и создание проектов в программе Adobe After Effects;
Цены обсуждаемые сходя от ТЗ, обращайтесь буду рад с вами сотрудничать

PhotoshopAfter Effects