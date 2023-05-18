Фото , видео редактор

Здравствуйте.

Занимаюсь профессионально видеосъемкой, видеомонтажом и дизайном брендбука .

Работаю в программах:

Corel draw

Premiere Pro

Adobe After Effects

Adobe Photoshop

Принимаются заказы на:

-создание брендбука

- монтаж разноплановых видео;

- изготовление слайд-шоу;

- изготовление заставок/тизеров/промо и трейлеров;

- изготовление различного рода эффектов и создание проектов в программе Adobe After Effects;

Цены обсуждаемые сходя от ТЗ, обращайтесь буду рад с вами сотрудничать