JoanaJane777999

Занимаюсь написанием текстов для песен и стихотворений на заказ:детских, поздравительных, о любви, лирических, тематических - под конкретное название.

Уникальность текста гарантирована.

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примеры:

Спасибо, что ты есть на свете,

Что рядышком со мной живешь.

Что в час разлуки и зимой, и летом

Меня ты терпеливо ждешь.

***

Я птицей полечу по небосклону ...

Над цепью снежных гор расправлю крылья!

В груди порыв в к свободе затаённый

Уж вырвался на волю без усилья ...

Масштаб пространства душу восхищает!

Ловлю потоки ветра и ликую ...

Орлом рождённый об орлах не знает,

Но о Творце дитя снегов тоскует ...

Парит легко в бескрайнем синем небе ...

Мечта - подруга дней его суровых -

Его покоит в непреступной неге

Скалистых гор, снегами занесённых.