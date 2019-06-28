JoanaJane777999

Занимаюсь написанием текстов для песен и стихотворений на заказ:детских, поздравительных, о любви, лирических, тематических - под конкретное название.
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Спасибо, что ты есть на свете,
Что рядышком со мной живешь.
Что в час разлуки и зимой, и летом
Меня ты терпеливо ждешь.
***
Я птицей полечу по небосклону ...
Над цепью снежных гор расправлю крылья!
В груди порыв в к свободе затаённый
Уж вырвался на волю без усилья ...
Масштаб пространства душу восхищает!
Ловлю потоки ветра и ликую ...
Орлом рождённый об орлах не знает,
Но о Творце дитя снегов тоскует ...
Парит легко в бескрайнем синем небе ...
Мечта - подруга дней его суровых -
Его покоит в непреступной неге
Скалистых гор, снегами занесённых.
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