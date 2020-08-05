JoannaRusanova

Юрист с опытом работы 5 лет. Наличие высшего юридического образования.

Опыт работы в судах общей юрисдикции, в арбитражных судах (составление и подача исковых заявлений, заявлений на выдачу судебных приказов), работа с документами различной сложности, в том числе с различными договорами, уставами. Готовность вникать в конкретные ситуации, ответственность к задаче и к срокам.