Начинающий фрилансер.

Могу работать с текстом (рерайт, копирайтинг). Тестирование ПО, озвучка. К любому заданию подхожу ответственно и трепетно. Понимаю, что опыта во многом нет, но готов с каждым индивидуально обсудить определенный вид работ и совместно придти к консенсусу. Можно рассмотреть разные виды деятельности и обговорить все условия. Если я буду понимать, что конкретно Вашу работу сделать мне будет не под силу, я скажу как есть, чтобы не тратить ни Ваше время, ни свое.