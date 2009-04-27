FileMaker Pro Developer Apple ad PC platform solutions

Разработка баз данных в оболочке FileMaker Pro (v.3 - 9) с 1999 года.

Кроссплатформенное приложение для Mac и PC клиентов. Возможность сопряжения с 1С, MySQL и другими БД.

Создание приложений под PocketPC, синхронизирующихся с полноценными компьютерными станциями.

ВНЕДРЕННЫЕ ПРОЕКТЫ (достойные внимания)

- прототип CRM системы сетевое Apple клиент-серверное решение (до 50 пользователей ) FileMaker Pro 4,0

- БД учета расхода пленки фотонаборного автомата в бюро фото-вывода Рекламного Агенства, сетевое Apple клиент-серверное решение FileMaker Pro 4,0

- БД выписки счетов-фактур в этом же Рекламном Агенстве, сетевое Apple клиент-серверное решение FileMaker Pro 4,0

- Сетевая БД, ведения проекта в рекрутинговом агенстве. FileMaker Server 5.0 + FileMaker 5 клиентские места(20 клиентов). (Разграничение доступа пользователей, админ интерфейс для контроля ведения проекта и настройки репортов пр.)

- Сетевая кроссплатформеная БД (клиенты Mac и PC станции), приложение по ведению учета ТМЦ и финансов в строительно-проектной организации (5-компаний). Осуществлена связка 1С и разработанной в FileMaker Pro 7 БД.

Консалтинг оптимизации труда по ведению учета + построение всех необходимых форм отчетности а так же внедрение системы, тренинги с персоналом компании и пр.

- Оптимизация и внедрение приобретенной клиентом коробочной версии Recruiter v.1 ( разработчик FileMaker Pro Inc.) в свой бизнес-процесс. Одна из ведущих рекрутинговых агенств г.Киева. До 20 клиентов FileMaker Pro 9 под управлением FileMaker Server 9 Advanced.

Оболочка позволяет быстро и качественно создать приложение, максимально решающее поставленные задачи.

Кросс-платформенность решений и возможность использования разработанного FileMaker Pro Inc. WEB-интерфейса сводит к минимуму организацию применения БД для построения полноценных интернет-приложений.