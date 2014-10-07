Корректор/редактор, копирайтер/рерайтер с высшим филологическим образование

Здравствуйте, уважаемые работодатели!

Я филолог-русист, и поэтому работа со словом — моя профессия. Предлагаю Вам следующие услуги:

- корректура\редактура текстов (орфографические, пунктуационные, стилистические правки);

- рерайтинг (опыт работы на биржах; тематика разнообразная);

- копирайтинг (темы: красота и здоровье, наука и образование, мода, психология отношений).

Также могу оказать помощь филологам в вопросах по каким-либо литературоведческим и языковедческим дисциплинам.

Благодарю Вас за внимание.