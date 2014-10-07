Корректор/редактор, копирайтер/рерайтер с высшим филологическим образование
Здравствуйте, уважаемые работодатели!
Я филолог-русист, и поэтому работа со словом — моя профессия. Предлагаю Вам следующие услуги:
- корректура\редактура текстов (орфографические, пунктуационные, стилистические правки);
- рерайтинг (опыт работы на биржах; тематика разнообразная);
- копирайтинг (темы: красота и здоровье, наука и образование, мода, психология отношений).
Также могу оказать помощь филологам в вопросах по каким-либо литературоведческим и языковедческим дисциплинам.
Благодарю Вас за внимание.
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