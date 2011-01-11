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Внимание!!!
- Предоплата не возвращается
- На данный момент принимаю только деньги в электронных счетах.
- Минимальный заказ на стоимость - 10 $
- Предоплата 50 %
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График работы:
- Будние дни с 8-00 до 17-00
- Выходные дни - по договоренности (двойной тариф)
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Стоимость услуг:
- Оплата за 1 час работы - 10$
- Дизайн Главной - 50$
- Порталы, магазины - 500-1500$ (простой мини-магазин -500$), нестандартный от 1000 -1500$
- Баннеры (любого формата) - 15-40$
- SEO оптимизация сайтов - 150-1000$
- Пастинг, копирайтинг - 2000зн.-10$
- Контент для сайтов - договорно
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Схема моей работы:
1) Выбор на проект - предоплата 50% - работа - завершение платежа - все исходники.
2) Создание сайта на вашем хостинге - предоплата - 100% - с первого дня вы получите пароли от админ панели и будете следить за ходом работ.
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Я не занимаюсь разработкой азартных игр, порнографии и других проектов которые нарушают правила.
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Если Вам нужен сайт под ключ для вашего бизнеса, а вы очень заняты, то...я сделаю все от покупки хостинга и регистрации доменного имени, создания сайта, его наполнения, написания уникальных статей и всего...чего пожелаете. Вы - платите и отдыхаете, я - работаю. Вы присылаете мне ТЗ и я делаю все возможное, чтобы воплотить ваши мечты.
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Персональный аттестат Webmoney.
К оплате принимаются любые переводы - Яндекс.Деньги, Webmoney.
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