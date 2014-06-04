Продвижение в facebook

Продвижение в социальной сети facebook страниц. Только живые люди никаких ботов и ломаных аккаунтов.

Процесс будет проходит поэтапно поскольку сразу загнать большое количество живых людей невозможно. Я работаю только с живыми людьми а не ботами как это в основном имеет место быть в СММ конторах. В вашу страничку будут приглашаться друзья из аккаунтов в которых много друзей. Вот пример аккаунта: https://www.facebook.com/Pyatilova?fref=ts

Аккаунты оптимизируются таким образом, то люди сами добавляются в друзья, и таким образом набирается большое количество аудитории.

Процесс продвижения

В социальной сети facebook есть возможность добавлять друзей аккаунта на страничку или группу. Как я уже упомянул выше, что у меня в наличии есть оптимизированные аккаунты в которые добавляется большое количество друзей самостоятельно. Это в основном русскоязычная мужская аудитория возраста от 25 до 44 лет. По большому счету самая платежеспособная аудитория. Собственно за этим многие и приходят в facebook продвигать свои товары и услуги.

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