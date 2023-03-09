JohnShower

Диас JohnShower

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Эффективный дизайн сайтов и интерфейсов для Вашего бизнеса

Разработка дизайна

— Web-сайты:

  • Landing-page
  • Корпоративные сайты
  • Интернет магазины
  • Сайты каталоги
— Мобильные приложения;

— Адаптивный дизайн;

— Логотип и фирменный стиль;

— Дизайн печатной продукции.

Условия работы

  • Заполнение технического задания. Обсуждение деталей, сроков и стоимости проекта;
  • Выбор меня в качестве исполнителя;
  • Предоплата 50% от стоимости проекта;
  • Разработка дизайна. Отправка макета (.jpg) для внесения правок, если таковые будут иметься (Вы можете произвести 3 пакета правок, остальные — за дополнительную плату);
  • После внесения правок и окончательного утверждения — оплата остальных 50% стоимости проекта;
  • Предоставление исходных файлов (.psd, .ai и т.д.) по Вашему проекту.
Способы оплаты

  • Visa (KZT/USD)