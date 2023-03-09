JohnShower

Эффективный дизайн сайтов и интерфейсов для Вашего бизнеса
Разработка дизайна
— Web-сайты:
- Landing-page
- Корпоративные сайты
- Интернет магазины
- Сайты каталоги
— Адаптивный дизайн;
— Логотип и фирменный стиль;
— Дизайн печатной продукции.
Условия работы
- Заполнение технического задания. Обсуждение деталей, сроков и стоимости проекта;
- Выбор меня в качестве исполнителя;
- Предоплата 50% от стоимости проекта;
- Разработка дизайна. Отправка макета (.jpg) для внесения правок, если таковые будут иметься (Вы можете произвести 3 пакета правок, остальные — за дополнительную плату);
- После внесения правок и окончательного утверждения — оплата остальных 50% стоимости проекта;
- Предоставление исходных файлов (.psd, .ai и т.д.) по Вашему проекту.
- Visa (KZT/USD)