JohnSilver57

Есть заказ для создания лендинга под ключ - автомобильная тематика. Нужен хороший дизайнер, который умеет создавать продающие современные сайты. В дальнейшем так же будут заказы, рассматриваю долговременное сотрудничество. Опишите свои навыки и прикрепите портфолио. Макет ...