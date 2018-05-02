JohnSilver57

Кирилл Васин JohnSilver57

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Frontend Разработчик. Верстальщик

Занимаюсь версткой landing page и сайтов. Пишу чистый валидный код, HTML5, CSS3, Bootstrap4, Адаптивность под любые устройства. Внимательно выслушаю заказчика, ответственно выполняю работу, индивидуально подхожу к каждому проекту.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
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  • Настроить сайт на WordPress

    Здравствуйте. Есть сайт: http://primatour.lv. Необходимо сделать некоторые изменения: убрать лишние слайдеры, изменить карусель, заменить некоторые картинки и тексты. Сделать так, чтобы при смене языка - все работало, сделать рабочие ссылки на соцсети, и так далее. Напишите ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен профессиональный веб-дизайнер

    Есть заказ для создания лендинга под ключ - автомобильная тематика. Нужен хороший дизайнер, который умеет создавать продающие современные сайты.  В дальнейшем так же будут заказы, рассматриваю долговременное сотрудничество. Опишите свои навыки и прикрепите портфолио. Макет ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

PlaceboNocebo
Екатерина 
24 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Нужен профессиональный веб-дизайнер
Лучший заказчик, был всегда на связи, не обманул с оплатой)
Екатерина - прекрасный исполнитель, настоящий профессионал. Работу выполнила точно в срок, соблюла все нюансы заказа, сделала качественный дизайн. Рекомендую, как исполнителя. 10 из 10)
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