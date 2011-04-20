Выпускник Санкт-Петербургского Государственного университета Информационных Технологий, Механики и Оптики по специальности "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем".

Опыт работы:

2007-2009 - Репетитор по предметам Математический анализ, Теория Вероятностей, Информатика, Программирование

2009-2010 - Технический специалист в компании "Таурас-Феникс"

2009г. - Участие в проекте Exp-Daily в качестве автора статей

С 2007г. - Автор студенческих работ по различным предметам

В личных качествах выделяется трудолюбие, интерес ко всему новому, пунктуальность, полное соответствие с требованиями заказчика.