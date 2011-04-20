Иван Гунченко John_GunchenkoJohn_Gunchenko
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Выпускник Санкт-Петербургского Государственного университета Информационных Технологий, Механики и Оптики по специальности "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем".
Опыт работы:
2007-2009 - Репетитор по предметам Математический анализ, Теория Вероятностей, Информатика, Программирование
2009-2010 - Технический специалист в компании "Таурас-Феникс"
2009г. - Участие в проекте Exp-Daily в качестве автора статей
С 2007г. - Автор студенческих работ по различным предметам
В личных качествах выделяется трудолюбие, интерес ко всему новому, пунктуальность, полное соответствие с требованиями заказчика.
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