John_Johnson

Имею достаточно большой опыт в области копирайтинга и рерайтинга. Пишу быстро и качественно.

Занимаюсь копирайтингом около года, хотя профильное образование - строительное и стаж работы в нем более восьми лет. Уверенно пишу качественные тексты на разнообразную тематику, начиная от описания полезных свойств чая до принципа выбора полового покрытия. Тексты пишу как информационные, так и SEO. Приоритетная тематика - строительство и ремонт. Помимо этого могу писать высококачественные тексты на социальную тематику. Также без проблем могу выполнять работу по рерайтингу, причем на абсолютно любую, даже неизвестную изначально для меня тематику.

Касаемо грамотности написания текстов проблемы у меня отсутствуют, компоновка предложений на достаточно высоком уровне. В плане пунктуальности вопросов также не возникает - все пишу строго в оговоренные сроки.

Увлекаюсь музыкой, литературой, неплохо разбираюсь в компьютерной технике, поэтому на эти темы тоже пишу свободно. Владею программой AutoCAD, хорошо разбираюсь в строительной геодезии и рекламе услуг строительных компаний.