JohnnyQ

Tapia Johnny JohnnyQ

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Базы данных
нет отзывов
от $5
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $5
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $5
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $5
нет рейтинга