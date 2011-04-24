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Tapia Johnny
JohnnyQ
JohnnyQ
36 лет
Россия
/
Санкт-Петербург
15 лет на
фриланс
-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Базы данных
нет отзывов
от $5
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $5
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $5
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $5
нет рейтинга
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Цены на услуги
3
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