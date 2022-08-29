Вітаю, мене звати Євген. Перфекціоніст зі сангвістичним смаком. Люблю подорожувати та
отримувати нову інформацію. Цікавлюся всім що треба і не треба. Останню книгу
яку зараз читаю це Роман Савін «Тестування дот ком». Переглядаючи купу
вакансій. Натрапив саме на вашу: «QA Engineer». Досвід мій в цій сфері зовсім
не великий, це лише навчання на 3-х місячних курсах в школі SkillUp. Але як би
ж ви тільки знали, яка у мене мотивація?! Пару слів про мотивацію. Так, як я
приблизно шість років працюю в галузі хімії, біотехнології та їхніх
промисловостей, як правило «щось розробляю або контролюю», та зовсім трохи в
тому всьому розуміюсь. То в сфері IT – хочу щоб ви мене, ще багато чому навчили. Якщо вам потрібен спеціаліст який буде комунікувати зі всіма, заряджати на позитив колег та стрімко засвоювати нову
інформацію то це – я! Varietas delectat - різноманітність приносить
задоволення!