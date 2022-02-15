Программист на Python

Я разработчик Python. Готов выполнять роль middle-разработчика. Выполняю заказы в роли подрядчика по парсингу (сбору информации), сбору и фильтрации баз данных, разработке логики и оформлении в telegram ботов, а также по автоматизации деятельности в интернете (selenium), что бы то ни было, от автоматических нажатий на кнопки на сайте, до автозаполнения и отправки определенных форм. Интересна область взаимодействия бизнеса и клиента (b2c, b2b). Готов к разработке и обеспечению бесперебойности программ и скриптов. Также имею опыт в тестировании готового продукта и чистой верстке (html, css, js).