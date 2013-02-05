JokeR_Drosen

Упорный труд - составляющее нашей жизни.

Молодой человек с хорошим знанием английского языка, таких программ как - Adobe Photoshop, Adobe Premier, Sony Vegas, After Effects, Autodesk 3DMax, Virtual Dub, Adobe Audition, MS Office (Word, Excel, PowerPoint и т.д.) жаждущий работать.

Основная работа выполняемая мной это видеомонтаж, фото-обработка, звуковая обработка (а именно сведение, мастеринг треков, также можно по вашему желанию), презентации высокого уровня в Power Point, 3д моделирование, озвучка видео-материала или какого-либо другого текста по вашему пожеланию (имеется хорошая домашняя студия звукозаписи) также могу сочинять текста/слова/стихи на любую указанную вами тему.

2 года работал на звукозаписывающей студии, уволился потому что переехал в другой город.

Готов качественно выполнять заказы по своей деятельности, желательно с предоплатой 30%.