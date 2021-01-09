Творческий подвал фрилансера не понаслышке

Приветствую!

Я предоставляю такие услуги как:

Обтравка любого объекта (удаление фона или его замена);

Ретушь лица;

Цветокоррекция;

Производство рекламных видео;

Озвучка текста;

3D моделирование;

3D визуализация;

Анимация фото последовательным соединением кадров.

Обладаю английским языком на среднем уровне.

на уровне. Junior верстальщик сайтов на языках программирования HTML/CSS, PHP, JavaScript.

на языках программирования Работаю в сфере графического дизайна: 3D моделировании, 3D визуализация, digital art.

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