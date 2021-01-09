Творческий подвал фрилансера не понаслышке
Приветствую!
Я предоставляю такие услуги как:
- Обтравка любого объекта (удаление фона или его замена);
- Ретушь лица;
- Цветокоррекция;
- Производство рекламных видео;
- Озвучка текста;
- 3D моделирование;
- 3D визуализация;
- Анимация фото последовательным соединением кадров.
- Обладаю английским языком на среднем уровне.
- Junior верстальщик сайтов на языках программирования HTML/CSS, PHP, JavaScript.
- Работаю в сфере графического дизайна: 3D моделировании, 3D визуализация, digital art.
Действие аккаунта приостановлено!