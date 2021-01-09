Jokerios

Андрей Jokerios

 
24 годаРоссия/Сочи
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Творческий подвал фрилансера не понаслышке

Приветствую!

Я предоставляю такие услуги как:

  • Обтравка любого объекта (удаление фона или его замена);
  • Ретушь лица;
  • Цветокоррекция;
  • Производство рекламных видео;
  • Озвучка текста;
  • 3D моделирование;
  • 3D визуализация;
  • Анимация фото последовательным соединением кадров.
  • Обладаю английским языком на среднем уровне.
  • Junior верстальщик сайтов на языках программирования HTML/CSS, PHP, JavaScript.
  • Работаю в сфере графического дизайна: 3D моделировании, 3D визуализация, digital art.
Еще примеры работ на этих сайтах:

YouDo

Kwork

FL

PHPJavascriptHTMLCSS