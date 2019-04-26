Пишу тексты на любую тему ( укр. или рус. язык )

Доброго времени суток! Если вы читаете это, значить я как-то вас заинтересовал. Я уже 2 года пишу тексты. Обычно это различные науч. работы для студентов. Но мне не составит труда написать на любую тему.

Мои достоинства:

Могу написать текст как на украинском так и на русском языке

Всегда качественное выполнение работы

Минимальное количество орфографических ошибок

Опыт работы

Легко нахожу и быстро воспринимаю новую для себя информацию

Всегда открыт для сотрудничества. По поводу цены можно договорится.

Можете смело доверять мне написание какого-либо текста, и быть полностью уверенными в его качестве.