Jokily

Влад Jokily

 
25 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Пишу тексты на любую тему ( укр. или рус. язык )

Доброго времени суток! Если вы читаете это, значить я как-то вас заинтересовал. Я уже 2 года пишу тексты. Обычно это различные науч. работы для студентов. Но мне не составит труда написать на любую тему.

Мои достоинства:

  • Могу написать текст как на украинском так и на русском языке
  • Всегда качественное выполнение работы
  • Минимальное количество орфографических ошибок
  • Опыт работы
  • Легко нахожу и быстро воспринимаю новую для себя информацию
Всегда открыт для сотрудничества. По поводу цены можно договорится.

Можете смело доверять мне написание какого-либо текста, и быть полностью уверенными в его качестве.