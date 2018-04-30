Инженер-конструктор

Образование:

Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет

Обучение с 2011 по 2015, степень - бакалавр, специальность - энергетическое машиностроение;

Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет

Обучение с 2015 по 2017, степень - магистр, специальность - энергетическое машиностроение.

Опыт работы:

июнь 2014 - август 2014 - Ленинградский Металлический Завод, должность - помощник инженера-конструктора, обязанности - разработка КД на детали турбин;

февраль 2016 - май 2016 - ЗАО "Завод "Знамя Труда", должность - инженер-конструктор, обязанности - разработка КД на трубопроводную арматуру, согласование ТУ и извещений со сторонними организациями, конструкторское сопровождение производства;

май 2016 - январь 2018 - ООО "Комтек-Энергосервис", должность - инженер-конструктор, обязанности - разработка КД на элементы турбоприводов и деталей турбин, проектирование отдельных деталей и узлов энергетического оборудования, согласование производства с технологическим бюро. Работа с листовым металлом, разработка сварных конструкций.