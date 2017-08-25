JoliEmerald

Юлия Тихонова JoliEmerald

 
30 летРоссия/Нижний Новгород
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Дизайн интерьера, ландшафтный дизайн

● Профессиональный дизайн интерьера 

● Дизайн квартир, домов, общественных помещений 

● Комплектация объекта 

● Отделка и ремонт

● Ландшафтный дизайн

● Проектирование

● Благоустройство

● Озеленение

Дизайн квартиры