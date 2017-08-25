Юлия Тихонова JoliEmeraldJoliEmerald
30 летРоссия/Нижний Новгород
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Дизайн интерьера, ландшафтный дизайн
● Профессиональный дизайн интерьера
● Дизайн квартир, домов, общественных помещений
● Комплектация объекта
● Отделка и ремонт
● Ландшафтный дизайн
● Проектирование
● Благоустройство
● Озеленение
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Портфолио
- 3 D визуализация215 просмотров
- КП на разработку дизайн-проекта интерьера490 просмотров
- Проект миксбордера291 просмотр
- Проект лекарственного цветника688 просмотров
- Ландшафтная организация территории325 просмотров
- Форэскиз (2 варианта)236 просмотров
- Форэскиз (2 варианта)276 просмотров