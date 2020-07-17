добрый день. я начинающий специалист в сфере аудио и видео монтажа, работаю в abobe premiere pro и adobe after effects. Так как в видео монтаже я не особо давно, то соответственно я пока работаю не за денежное вознаграждение, а за хороший отзыв. также при выполнении работ я пополняю свое портфолио. что я могу: -видеомонтаж -цветокоррекция -стабилизация видео -композитинг -визуальные эффекты -кеинг -клинап Если выше вы не нашли того, что вам нужно,то пишите личные сообщения, я с радостью постараюсь помочь с решением вопроса!