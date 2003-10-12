Предоставляю профессиональные и качественные услуги графического дизайнера,а также есть услуги создания 3д интерьер дизайна.Опыт работы более 5 лет.
Предоставляю профессиональные и качественные услуги графического дизайнера,а также есть услуги создания 3д интерьер дизайна.Опыт работы более 5 лет.
» Разработка логотипа.
» 3D Интерьер дизайн.
» Графический дизайн.
» Вёрстка каталогов, журналов, газет.
Работаю в таких программах, как Adobe Photoshop,Adobe Lightroom,Adobe Premiere Pro,Blender,3DS Max
LinedIn:https://www.linkedin.com/in/jonni-khalatian-236632242/
Artstation:https://www.artstation.com/jonnidesigner