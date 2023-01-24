Jook5maria

Доброго времени суток! Меня зовут Мария и я, опираясь на свою творческую сторону, помогу Вам сделать 3D-модель с потрясающим визуалом.

Доброго времени суток! Опыт работы в 3D программе пока что 1 год, но желание делать и вытворять такое же,как в начале пути! Длеаю работы максимально качественно и довожу работы до идеала. Принимаю правки.

В течение нашего с Вами сотрудничества я всегда нахожусь на связи и высылаю работу поэтапно.

По итогу высылаю сам файл с работой (по желанию), рендер в 3-х ракурсах, а в сумме визуал продукта с лучшей его стороны!

Я открыта к сотрудничеству, Вам стоит только написать мне ??